США не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 и ее главы.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на доклад Госдепа. В нем говорится, что администрация Байдена ввела санкции в отношении компании, участвующей в строительстве «СП— 2» и ее

исполнительного директора Маттиаса Варнига, однако решила отказаться от них из соображений, связанных с национальными интересами.