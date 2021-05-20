Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на доклад Госдепа. В нем говорится, что администрация Байдена ввела санкции в отношении компании, участвующей в строительстве «СП— 2» и ее
исполнительного директора Маттиаса Варнига, однако решила отказаться от них из соображений, связанных с национальными интересами.
США не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 и ее главы.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на доклад Госдепа. В нем говорится, что администрация Байдена ввела санкции в отношении компании, участвующей в строительстве «СП— 2» и ее