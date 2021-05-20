Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в ближайшие недели.

Этого не исключил глава Госдепа США Энтони Блинкен. В интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Блинкен назвал такой срок для встречи лидеров «вполне вероятным». В свою очередь Лавров, как передает ИФ, после переговоров в Рейкьявике не стал отвечать на вопрос, одобрила ли Москва встречу Путина и Байдена.