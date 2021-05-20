Блинкен в ходе переговоров с Лавровым выразил обеспокоенность ситуацией на границе РФ и Украины.

Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи в Рейкьявике. Блинкен также коснулся судьбы Навального и призвал Москву вернуть свободу американцам Полу Уилану и Тревору Риду, которые преследуются в уголовном порядке в России. Лавров, в свою очередь напомнил о проблеме диппредставительств России и США. По его словам, этот «порочный круг был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома, но в 2017 году при Трампе были приняты новые антироссийские, антидипломатические решения.