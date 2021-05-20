Неожиданным эффектом пандемии стал рост спроса у россиян на напитки в алюминиевых банках.

Индустрия оказалась к этому не готова, и производители столкнулись с дефицитом тары, в которой выпускается треть всего пива в России. О нехватке алюминиевых банок сообщили РБК два крупных производителя пива в России, а также несколько источников в компаниях — производителях безалкогольных напитков.