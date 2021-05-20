Минюст планирует разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом.

Как заявил в СФ глава ведомства Константин Чуйченко, действующие приказы на этот счет устарели и содержат излишние запреты и ограничения. Министр полагает, что обвиняемым и осужденным можно было бы открыть доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти. Чуйченко также предложил предоставить заключенным, которые являются единственными родителями, право поговорить по телефону с несовершеннолетним ребенком «в течение суток с момента разрешения, а также увеличить личное время осужденных.
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