Госдума ужесточила ответственность СМИ за цитирование.

Депутаты в третьем чтении приняли закон, по которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других изданий, в том случае, если нельзя установить главных редакторов этих СМИ. То есть, теперь недостаточно будет прямой ссылки на цитируемое СМИ, чтобы избежать ответственности за распространение ложной или порочащей информации.