Израиль и ХАМАС обменялись новыми ударами.

Как сообщает пресс-служба израильской армии, в секторе Газа уничтожено или «большое количество» пусковых установок и объектов ПВО палестинского движения ХАМАС. ХАМАС, в свою очередь заявил о нанесении ракетных ударов по двум израильским авиабазам. Военные действия на границе Израиля и сектора Газа не прекращаются с 10 мая. По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, число жертв среди палестинцев превышает 220.