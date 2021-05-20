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03:08, 20 мая 2021

Израиль и ХАМАС обменялись новыми ударами.

Как сообщает пресс-служба израильской армии, в секторе Газа уничтожено или «большое количество» пусковых установок и объектов ПВО палестинского движения ХАМАС. ХАМАС, в свою очередь заявил о нанесении ракетных ударов по двум израильским авиабазам. Военные действия на границе Израиля и сектора Газа не прекращаются с 10 мая. По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, число жертв среди палестинцев превышает 220.


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