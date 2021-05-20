Встреча Владимира Путина с Джо Байденом может состояться в ближайшие недели.

Об этом в преддверии переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике заявил исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он дал понять, что встреча президентов также станет темой его переговоров с Лавровым. Позже, по итогам переговоров, Лавров не стал отвечать на вопрос, дала ли Россия добро на этот саммит.