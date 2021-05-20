Переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном завершились.

Встреча в Рейкьявике продолжались почти два часа. Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях министерской сессии Арктического совета. По словам Лаврова, по итогам встречи с Блинкеном будут подготовлены доклады президентам, которые определят пути исправления отношений между двумя странами.