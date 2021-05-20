МГД поддержала установку монумента маршалу Василевскому у здания МО на Фрунзенской набережной.

Ранее планировалось установить памятник в сквере на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы, по против этого возражали местные жители и муниципальные депутаты. Как передает ТАСС, монумент будет установлен за счет «Российского военно-исторического общества». Победителем творческого конкурса был выбран проект архитектора Белого и скульптора Чебаненко.