Вопрос о том, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной, в Кремле не прорабатывался.

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее предложение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев ранее заявил, что хотя граждане сами решают, прививаться или нет, «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…