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02:10, 20 мая 2021

Вопрос о том, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной, в Кремле не прорабатывался.

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее предложение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев ранее заявил, что хотя граждане сами решают, прививаться или нет, «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».


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