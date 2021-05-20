Вопрос о том, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной, в Кремле не прорабатывался.

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее предложение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев ранее заявил, что хотя граждане сами решают, прививаться или нет, «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».