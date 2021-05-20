В Казани уволили офицера полиции, снявшего на видео первый допрос Ильназа Галявиева.

Как сообшает интернет издание KazanFirst, в приказе об увольнении говорится, что «распространение видеоматериалов было несанкционировано и стало следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Начальника офицера понизили в должности и лишили премии. На ставшем резонансном видео, которое использовалось и в государственных СМИ Галявиев, напавший на школу и убивший 9 человек рассказывает, что осознал себя Богом, отрекся от родителей и что в нем пробудился монстр.