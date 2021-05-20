В Казани уволили офицера полиции, снявшего на видео первый допрос Ильназа Галявиева.

Как сообшает интернет издание KazanFirst, в приказе об увольнении говорится, что «распространение видеоматериалов было несанкционировано и стало следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Начальника офицера понизили в должности и лишили премии. На ставшем резонансном видео, которое использовалось и в государственных СМИ Галявиев, напавший на школу и убивший 9 человек рассказывает, что осознал себя Богом, отрекся от родителей и что в нем пробудился монстр.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…