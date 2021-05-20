Андрей Шмаров покинет пост главного редактора «Ведомостей».

Как сообщает само издание, ИО главного редактора газеты назначена Ирина Казьмина. Шмаров возглавлял редакцию «Ведомостей около года. Журналисты «Ведомостей» обвиняли главного редактора в нарушении редакционной политики и цензуре. Все пять заместителей главного редактора и еще несколько журналистов уволились из «Ведомостей» в знак протеста. Они запустили новое СМИ — VTimes, которое Минюст признал «иностранным агентом.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…