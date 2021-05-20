Андрей Шмаров покинет пост главного редактора «Ведомостей».

Как сообщает само издание, ИО главного редактора газеты назначена Ирина Казьмина. Шмаров возглавлял редакцию «Ведомостей около года. Журналисты «Ведомостей» обвиняли главного редактора в нарушении редакционной политики и цензуре. Все пять заместителей главного редактора и еще несколько журналистов уволились из «Ведомостей» в знак протеста. Они запустили новое СМИ — VTimes, которое Минюст признал «иностранным агентом.