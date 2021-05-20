Администрация США введет санкции против ещё восьми структур в рамках СП-2.

Это подтвердила сенатор-демократ Джин Шахин. При этом она выразила разочарование тем, что БД не введёт санкций против компании оператора проекта Nord Stream и ее гендиректора. Завершение строительства газопровода, по ее мнению, станет угрозой США в сфере безопасности. В сообщениях американских СМИ отмечается, что под санкции попадают четыре компании и четыре судна, имеющие отношение к СП-2. На компанию-оператора газопровода санкции не распространяются, как утверждается, — из национальных интересов.