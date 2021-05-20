Санкции против Nord Stream 2 приостановлены в национальных интересах США.

Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Между тем, он подтвердил, что под санкции попадают четыре судна, пять организаций и одно лицо, участвующие в строительстве трубопровода. При этом в заявлении госсекретаря не сказано прямо, что эти санкции будут или были введены. Зато в тексте указано, что США будут продолжать выступать против строительства «Северного потока — 2». Заявление Блинкена распространено в ходе его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике.
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