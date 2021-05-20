Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни.

Как сообщает в своем Инстаграме ГТРК «Грозный», 15-летний юноша родом из Дагестана, в настоящее время живет вместе с семьей в подмосковном Чехове. Его отец записал видеообращение с извинениями за неправильное воспитание сына, сам молодой человек все время молчал. Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину. На днях Кадыров пообещал найти и уничтожить пользователя, назвавшего его шайтаном в комментариях под постом в Instagram.