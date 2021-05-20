Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни.

Как сообщает в своем Инстаграме ГТРК «Грозный», 15-летний юноша родом из Дагестана, в настоящее время живет вместе с семьей в подмосковном Чехове. Его отец записал видеообращение с извинениями за неправильное воспитание сына, сам молодой человек все время молчал. Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину. На днях Кадыров пообещал найти и уничтожить пользователя, назвавшего его шайтаном в комментариях под постом в Instagram.
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…