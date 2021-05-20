Уволенные из-за поддержки Навального сотрудники мос. метро, пожаловались главе СПЧ Валерию Фадееву.

По сведениям интернет издания «Открытые медиа, они просят оказать содействие в восстановлении своих прав. Как рассказал председатель независимого профсоюза «Московский метрополитен» Николай Гостев, под обращением подписались 38 человек. Ранее сообщалось, что из московского метрополитена уволили десятки человек, которые регистрировались на сайте в поддержку Навального. По сведениям т/к «Дождь», под сокращение помимо работников метро попали и другие сострудники учреждений, подведомственных Департаменту транспорта столицы.
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