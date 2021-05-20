Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение суток.

Об этом саудовскому телеканалу «Аш-Шарк» заявил исполнительный секретарь ЦК палестинского движения ФАТХ Джибриль Раджуб. Между тем, 12-й израильский канал сообщает, что Израиль не согласится на перемирие с ХАМАС до 21 мая.