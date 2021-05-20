Николай Патрушев и Джейкоб Салливан вскоре встретятся в одном из европейских городов.

По сведениям Ъ, секретарь Совбеза России и советник президента США по нацбезопасности обсудят предложение США о встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина. В пресс-службе Совбеза России Интерфаксу не стали комментировать эту информацию. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков дал понять, что проходящие в эти минуты переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена смогут прояснить перспективы встречи лидеров России и США.