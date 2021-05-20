Госдеп назвал 4 организации и 4 судна участниками санкционной деятельности в рамках СП-2.

Об этом говорится в копии доклада конгрессу, которую выложили в Twitter журналисты CBS News. В том же докладе, как сообщил ранее сенатор Боб Менендес, администрация Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Ранее сообщалось, что это сделано из соображений, связанных с национальными интересами.