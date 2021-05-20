Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст выступил против съемок фильмов-катастроф

На фоне пандемии коронавируса и политической напряженности зрителям, по мнению Эрнста, «хватает страшненького, они хотят благостного», — пишет интернет-издание «Фонтанка». На смотре кинопроектов в Фонде кино руководитель «Первого канала» выразил уверенность, что российская аудитория вряд ли будет идти на фильмы-катастрофы в ближайшие годы. Ранее министр культуры Ольга Любимова говорила о планах поддержать в прокате легкие и романтические картины.