Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст выступил против съемок фильмов-катастроф

На фоне пандемии коронавируса и политической напряженности зрителям, по мнению Эрнста, «хватает страшненького, они хотят благостного», — пишет интернет-издание «Фонтанка». На смотре кинопроектов в Фонде кино руководитель «Первого канала» выразил уверенность, что российская аудитория вряд ли будет идти на фильмы-катастрофы в ближайшие годы. Ранее министр культуры Ольга Любимова говорила о планах поддержать в прокате легкие и романтические картины.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…