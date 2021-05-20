В Петербурге готовят новые места для заразившихся коронавирусом

В городском комитете по здравоохранению сказали, что, проводя в городе разные мероприятия, в том числе экономический форум, власти должны иметь резерв коек. Дополнительные места будут при необходимости подготовлены на территории выставочного комплекса Ленэкспо, а также в Александровской больнице, — передает телеканал «Санкт-Петербург». По данным интернет-издания «Фонтанка», один из павильонов Ленэкспо начнет принимать заразившихся коронавирусом уже с завтрашнего дня. До этого госпиталь был закрыт с февраля.