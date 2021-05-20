Генассамблея ООН на своем пленарном заседании обсудит конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа

Предыдущие попытки принять резолюцию по этой теме на уровне Совета Безопасности ООН не увенчались успехом.

Инициативу о созыве заседания Генассамблеи проявили на этот раз африканские страны Нигер и Алжир. Одной из тем они обозначили «Палестинский вопрос». На этом уровне в ООН обострившийся палестино-израильский конфликт будет обсуждаться впервые.

Между тем Совбез организации собирался по этой теме уже четыре раза. Но принять заявление с требованием прекратить огонь в районе сектора Газа участникам этой структуры так и не удалось. По данным американского портала Axios, причиной тому – позиция США, которые трижды блокировали общие заявления по конфликту на Ближнем Востоке.

На этом фоне свой проект резолюции представила Франция, пишет газета Times of Israel. В документе, помимо требования прекращения огня содержится призыв оказать Газе гуманитарную помощь. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, ранее призывал вернуться к переговорам о сосуществовании двух государств Израиля и Палестины с одной столицей в Иерусалиме.

Израильская армия и палестинская радикальная группировка ХАМАС в секторе Газа обмениваются ракетными ударами уже полторы недели. Поводом послужили беспорядки у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшиеся после решения израильского суда о выселении арабских семей в одном из кварталов.