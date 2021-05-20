Генпрокуратура Нью-Йорка завела уголовное дело в отношении Трампа и его компании Trump Organization

Если раньше Трампу и его бизнесу грозили иски гражданские иски о или штрафы, то теперь еще и криминальные обвинения.

«Мы проинформировали Trump Organization о том, что наше расследование больше не носит гражданский характер. Теперь мы активно расследуем компанию в уголовном статусе, вместе с офисом прокурора Манхеттена», заявил пресс-секретарь Генпрокурора. Прокуратура Манхеттена расследует Трампа и его семейный бизнес на предмет налогового и банковского мошенничества, повесткой были затребованы банковские выписки многолетнего главного бухгалтера Трампа Аллена Вайсенберга. Прокурорам также удалось получить налоговые декларации Трампа за 8 лет — будучи президентом, Трамп отказался публиковать свои налоговые декларации и дошел до Верховного Суда, где дело проиграл.

Дональд Трамп назвал назвал уголовное расследование Генпрокурора Нью-Йорка «отчаянным поиском преступления». Нью-Йорк, при этом, является не единственным штатом, где против Трампа ведется уголовное дело — власти Джорджии расследуют экс-президента после его попыток изменить результаты выборов.