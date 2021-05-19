Представительство Германии в России с 1 июня начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз

В посольстве предупредили, что выдача документов не будет означать, что их получатели смогут сразу же въехать в Германию. Следует учитывать действующие ограничения, которые были приняты из-за пандемии коронавируса. Ранее возобновил работу после перерыва из-за коронавируса визовый центр Испании в Москве.