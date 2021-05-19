Американская компания Colonial Pipeline подтвердила, что заплатила хакерам выкуп

Его сумма составила чуть менее 4,5 миллионов долларов, — сказал руководитель оператора сети трубопроводов газете The Wall Street Journal. Он признался, что им пришлось заплатить ради скорейшего восстановления поставок топлива на Восточное побережье США. Кроме того, в администрации компании не были до конца осведомлены о серьезности кибератаки. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сумма выкупа составила более 5 миллионов долларов, деньги были выплачены в криптовалюте. Руководство США на прошлой неделе объявило о том, что, по его сведению, хакеры находятся в России, но в то же время нет подтверждений их возможной связи с Кремлем.