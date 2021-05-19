«Ъ»: Секретарь Совбеза России планирует встретиться с советником президента США по национальной безопасности

Переговоры Николая Патрушева с Джейком Салливаном должны пройти в одном из европейских городов. По сведениям источника издания, ключевой темой переговоров станет предложение США провести встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Ранее Белый дом, по некоторым данным, предлагал в качестве даты середину июня. Российская сторона готова начать подготовку.

