Z Архив новостей новости
5 6 6 763
23:04, 19 мая 2021

«Ъ»: Секретарь Совбеза России планирует встретиться с советником президента США по национальной безопасности

Переговоры Николая Патрушева с Джейком Салливаном должны пройти в одном из европейских городов. По сведениям источника издания, ключевой темой переговоров станет предложение США провести встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Ранее Белый дом, по некоторым данным, предлагал в качестве даты середину июня. Российская сторона готова начать подготовку.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 322 6 25992 14.05
Новости

Bloomberg: Госдепартамент США подтвердил, что не планирует вводить санкции против оператора проекта «Северный поток–2» Об этом говорится в докладе американскому Конгрессу, который представлен сегодня…

5 46 6 5885
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 204 6 29712 14.05
Новости

Соратников политика Алексея Навального массово вызвали на допрос в СК в Москве по делу о мошенничестве Один из них, Иван Жданов, опубликовал в Twitter фото одной из повесток…

5 50 6 7390
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Насколько арабам негде жить, каждый может решить сам, я не буду помогать Так же можно обсудить вопрос, есть ли где жить евреям, с учётом того, что арабское население Израиля составляет около 25%...

5 41 6 6969 21:05
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 179 6 31508 14.05
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 407 6 73858 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что значит отказ от расследования отравления Навального Власти понимают: любое, даже самое поверхностное расследование покажет, что в России преступно производятся, хранятся и даже могут применяться опаснейшие химические боевые отравляющие вещества…

5 150 6 28704 12:34
Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 58 6 11640 13.05
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 390 6 79834 16.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 67 6 14721 15.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11410 17.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Памятка В мантии – это судья. Пакта Молотова-Риббентропа не было, двадцать восемь панфиловцев были. Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию. Иван Грозный не убивал своего сына. Мочу никто не подменял…

5 264 6 73662 13.05
Блоги

Константин Эггерт журналист

Друзья Палестины. Почему российские интеллигенты разлюбили Израиль В погоне за этой мечтой они идут то за египетским демагогом Насером, то за агентурой КГБ из Организации освобождения Палестины, то за иранским режимом, дающим деньги и оружие хамасовцам…

5 104 6 28751 14:03
Новости

Бывший лидер сепаратистов в Донбассе отсудил 340 тысяч рублей у расследовательской группы Bellingcat Суд в Петербурге принял решение по иску Игоря Безлера…

5 23 6 6547
Интервью В круге СВЕТА

Леонид Исаев гость: Леонид Исаев доцент ВШЭ

Ближневосточная трагедия Хамасовские обстрелы — это скорее обстрелы отчаяния. От осознания того, что никакого государства независимого ХАМАС создать не удастся…

5 47 6 13593 18.05
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура потребовала шесть лет колонии для политолога Николая Платошкина Оглашение приговора назначено на сегодня…

5 10 6 29678
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они норовят замаскировать смакование высокоморальными сентенциями и далеко идущими предложениями. У кого немедленно оказывается виноват кровавый режим, у кого оказывается виноват бесконтрольный интернет…

5 70 6 70611 15.05
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4579 16.05
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Горестно и тошно Маски сброшены, дымовая завеса снята, репутации конец и терять нечего. Напрашиваются два фундаментальных вывода типа ПРИЕХАЛИ…

5 121 6 191548 13.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 123168 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9120592
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4909957

Сегодня в эфире