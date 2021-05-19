В медицине появится новое направление – травматизм с использованием электроустройств

К этому привели рост количества травм из-за электросамокатов и электроколес в России, — сказали агентству РИА Новости в центре травматологии имени Приорова. Самым громким из недавних происшествий стала авария с участием артиста Мариинского театра Давида Залеева в Санкт-Петербурге. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме. На проблему обратил внимание даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как сказали сегодня в ведомстве, он поручил подготовить перечень рекомендаций для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов в северной столице.

