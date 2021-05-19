В Ингушетии разместят мотострелковый полк

Это сделают для защиты границы с Грузией, — рассказали представители командования 58-ой армии жителям станицы Нестерская. По словам командующего Михаила Зусько, полк потребовался, потому что на грузинской территории находятся солдаты НАТО, — передает агентство Интерфакс. Зусько добавил, что решение было принято еще 3 года назад, а сам полигон в предгорном районе обеспечит местных жителей новыми рабочими местами. Численность пока составит 2,5 тысячи человек.

