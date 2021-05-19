Власти Испании выдворили обратно в Марокко почти 6 тысяч мигрантов

Все они в последние дни проникли в испанский анклав на африканском побережье – город Сеуту. Всего за последние дни туда прибыло около 8 тысяч нелегалов. Число прибывших в течения дня стало рекордно высоким для Испании Эти события происходят на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В Испании проходит лечение лидер группировки, которая выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Накануне марокканский МИД объявил об отзыве после из Мадрида.