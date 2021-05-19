В Московском метро возобновилось движение по «салатовой», Люблинско-Дмитровской линии

Ранее вечером поезда не ходили между станциями «Зябликовой» и «Марьино». Сбой продлился не более получаса, сказали в мэрии. Как рассказал источник агентства «Интерфакс», на станции «Шипиловская» пассажирка упала на пути. Она погибла.
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Ограничение избирательных прав, экстремизм и терроризм. Что не так с проектом закона? В проекте сказано, что это сторонники и рядовые члены. Стою я, допустим, в стороне неподалеку от офиса – я уже сторонник? А если рядовые члены – то значит ли это, что у организации непременно должно быть членство…?