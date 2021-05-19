В Московском метро возобновилось движение по «салатовой», Люблинско-Дмитровской линии

Ранее вечером поезда не ходили между станциями «Зябликовой» и «Марьино». Сбой продлился не более получаса, сказали в мэрии. Как рассказал источник агентства «Интерфакс», на станции «Шипиловская» пассажирка упала на пути. Она погибла.