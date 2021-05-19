Один из командиров непризнанной ДНР выиграл в петербуржском суде иск против расследовательской группы Bellingcat

Один из командиров непризнанной ДНР выиграл в петербуржском суде иск против международной расследовательской группы Bellingcat. Истец утверждал, что она неверно интерпретировали его высказывания.

340 тысяч рублей Bellingcat обязана выплатить одному из бывших командиров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорю Безлеру по иску о защите чести и достоинства. Такое решение приняли сегодня в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Как уточнили в объединённой пресс-службе судов города, с фонда международной расследовательской группы также взыскали 150 тысяч, а с её члена Питера ван Гюйса – еще сорок тысяч рублей.

Иск касался публикаций Bellingcat под названием «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам». Там утверждалось, что Игорь Безлер имел отношение к отслеживанию позже сбитого пассажирского боинга «Малазийских авиалиний». Сам истец требовал полностью убрать его имя из расследования. Причастность к этой трагедии 2014-ого года он отрицал.

Ранее интернет-издание «Медуза» писало, что если Bellingcat не согласится выполнить требование суда, то сайт расследовательской группы могут заблокировать на территории России.

«Медузу» российские власти признали иностранным агентом.