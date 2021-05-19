Глава СПЧ выступил за доработку законопроекта, который ужесточает законодательство о выборах в Госдуму

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за доработку законопроекта, который ужесточает законодательство о выборах в Госдуму. По его словам, некоторым формулировкам требуется уточнение, иначе это приведет к тому, что закон станут трактовать слишком широко. Кроме того, по словам Фадеева, юристы опасаются, что закон может иметь обратную силу и таким образом противоречить Конституции.

В Кремле признали, что требуется экспертиза подобной инициативы, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки, которые запрещают участвовать в парламентских выборах гражданам, причастным к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Эксперты считают, что, в первую очередь, документ направлен против соратников политика Алексея Навального. Сейчас в московском суде рассматривается вопрос о признании созданных оппозиционером организациях экстремистскими.