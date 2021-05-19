Политолог Николай Платошкин намерен обжаловать приговор Гагаринского суда Москвы

Это он подтвердил в эфире «Эха Москвы». По мнению Платошкина, сам процесс преследовал цель не допустить его к выборам в Госдуму. Судья Ольга Арбузова приговорила сегодня политолога и лидера движения «За новый социализм» к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Она признала его виновным в подстрекательстве к участию в массовых беспорядках и распространении заведомо ложной информации.