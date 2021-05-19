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22:02, 19 мая 2021

Госдепартамент США объявил о том, что не будет вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2»

Как передает агентство Bloomberg, в докладе для американского Конгресса признается, что компания Nord Stream 2 AG участвует в деятельности, которая подпадает под запретительные меры, однако администрация президента Джо Байдена приостановит действие санкций против компании по соображениям национальной безопасности.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал «Эху Москвы», что, по его мнению, подобные шаги продиктованы намерением Белого дома наладить отношения с Берлином. Федор Лукьянов полагает, что отказ от санкций может положительно сказаться на саммите российского и американского президентов, если он пройдет в ближайшее время. О планах организовать такую встречу ранее сообщали в Вашингтоне. В Москве подтвердили свое согласие.

Между тем, в Госдепартаменте заверили, что власти США будут применять все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода «Северный поток – 2».


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