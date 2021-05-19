В Чечне говорят, что нашли комментатора, который назвал «шайтаном» главу республики Рамзана Кадырова

Как передает государственный телеканал «Грозный ТВ», родственники автора публикации уже принесли свои извинения. Сам провинившийся – это 15-летний подросток, который живет в подмосковном Чехове, — утверждают авторы репортажа. Инцидент произошел пару дней назад, когда Кадыров выступал в прямом эфире в социальной сети Instagram. Там же, в прямом эфире, он предложил комментатору прислать свои данные и пообещал, что тот не скроется за анонимностью в интернете.

