Сотрудников ФБК допросили по делу о создании организации, которая посягает на личность и права граждан

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией допросили по делу о создании организации, которая посягает на личность и права граждан. По словам главы Фонда Ивана Жданова, нескольких его коллег, в том числе бывших, изначально вызывали на допросы по делу о мошенничестве. Расследование ведется против политика Алексея Навального и неназванных лиц из-за пожертвований фонду. Между тем, дело о создании организации, посягающей на личность и права граждан, возбудили позже, в начале февраля, против Навального, Жданова и их соратника Леонида Волкова. Российские власти ранее признали Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.
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