Европарламент признал, что отношения между ЕС и Турцией ухудшились

Они достигли такого уровня, когда Брюссель должен серьезно их пересмотреть, — говорится в отчете законодательного органа. Как передает агентство ТАСС, авторы документа выступают за приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз до тех пор, пока она не изменит свое поведение. Кроме того, Европарламент призывает Анкару признать геноцид армян и прекратить использовать беженцев в качестве инструмента политического шантажа. На днях между Турцией и Австрией разгорелся дипломатический конфликт. Турецкий президент Реджеп Эрдоган высказался резко в адрес Вены за поддержку Израиля. После этого турецкий посол был вызван в МИД Австрии.

