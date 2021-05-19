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21:03, 19 мая 2021

В Эстонии вводят альтернативную меру наказания за превышение скорости

Парламент республики принял закон, который позволяет вместо штрафа назначить нарушителю 45 минут отдыха при условии, что скорость не была превышена больше чем на 20 километров в час, — пишет местное интернет-издание Postimees. По мнению авторов инициативы, так называемая «успокоительная остановка» должна повлиять на поведение водителей и на соблюдение ими скоростного режима. Отдыхать придется на специально выделенных площадках или на обочине.



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