Министр иностранных дел Германии пообещал применять санкции против властей Белоруссии, пока меры не дадут эффекта

Министр иностранных дел Германии пообещал применять санкции против властей Белоруссии, пока такие меры не дадут эффекта. Хайко Маас признал, что пока не удается достичь желаемого результата. ЕС требует от официального Минска отказаться от репрессий против оппозиции, а также журналистов. Протесты в Белоруссии вспыхнули минувшим летом после президентских выборов. В ходе столкновений сторонников оппозиции с силовиками, были задержаны и арестованы тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Есть погибшие.

