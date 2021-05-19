Бывший лидер сепаратистов в Донбассе отсудил 340 тысяч рублей у расследовательской группы Bellingcat

Суд в Петербурге принял решение по иску Игоря Безлера. Это связано с двумя публикациями, в которых Безлера называли среди причастных к гибели малазийского боинга в 2014 году. Сам он требовал в качестве компенсации морального вреда полмиллиона рублей и публикация опровержения.

