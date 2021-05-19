В Казани из органов внутренних дел уволили сотрудника, который снял на видео первый допрос Ильназа Галявиева

Он был задержан за стрельбу в школе. По данным местного интернет-издания «Казань First», оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений против собственности выложил видеоматериалы без какой-либо санкции. Его непосредственный руководитель понижен в должности. Официально в МВД Татарстана ситуацию не комментировали. Видео допроса Галявиева появилось уже в день трагедии 11 мая. Как сообщалось, молодой человек пришел с оружием в свою бывшую школу и убил семерых детей и двух взрослых.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…
Ограничение избирательных прав, экстремизм и терроризм. Что не так с проектом закона? В проекте сказано, что это сторонники и рядовые члены. Стою я, допустим, в стороне неподалеку от офиса – я уже сторонник? А если рядовые члены – то значит ли это, что у организации непременно должно быть членство…?