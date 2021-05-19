В Казани из органов внутренних дел уволили сотрудника, который снял на видео первый допрос Ильназа Галявиева

Он был задержан за стрельбу в школе. По данным местного интернет-издания «Казань First», оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений против собственности выложил видеоматериалы без какой-либо санкции. Его непосредственный руководитель понижен в должности. Официально в МВД Татарстана ситуацию не комментировали. Видео допроса Галявиева появилось уже в день трагедии 11 мая. Как сообщалось, молодой человек пришел с оружием в свою бывшую школу и убил семерых детей и двух взрослых.