Уходящий в отставку главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров пояснил, что реализовал свою миссию

Она заключалась в изменении редакционной концепции и превращения издания в экономико-деловое, — пояснил Шмаров агентству ТАСС. Кроме того, он отметил, что за время работы в «Ведомости» пришли новые сотрудники. Они заменили тех, кто не был согласен с предложениями главного редактора. О дальнейших планах Шмаров ничего не сказал.

С завтрашнего дня, как рассказали представители «Ведомостей», исполнять обязанности главного редактора будет Ирина Казьмина. Шмаров был назначен новым владельцем «Ведомостей» больше года назад. Это вызвало скандал в редакции. Часть сотрудников обвинила его в цензуре. Главный редактор снял с сайта несколько статей, после чего часть коллектива уволилась из газеты.