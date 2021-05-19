К столетию академика Сахарова в Москве откроется выставка «Сахаров. Новый век»

К 100-летнему юбилею со дня рождения академика Андрея Сахарова в Москве откроется выставка «Сахаров. Новый век». Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» куратор этой выставки Анна Наринская, формат представлен как «выставка-путешествие с десятью остановками» и пройдет галерее «ГРАУНД-Солянка» с 21 мая по 21 июня.

«Эта выставка приурочена к 100-летию Сахарова. И для нас всех, я тут выступаю как куратор, было важно две вещи -мы хотели с одной стороны рассказать о жизни Сахарова, потому что мы понимаем, что для огромного количества людей, особенно у молодых, знания о нем буквально минимальные. Нам хотелось вычленить то, что мы считаем важным про него. А это то, что он актуальный современный мыслитель, что огромное количество, о чем думают и говорят в современном мире, это было им предречено и он уже задавался этими вопросами и проблемами», — рассказала куратор.

По словам А.Наринской, выставка состоит из биографической инсталляции с иммерсивными включениями. Экспозиция построена в хронологической последовательности и позволяет зрителю открыть заново некоторые историко-биографические моменты судьбы известного правозащитника.

«С одной стороны это про разум, а с другой стороны про чувства. «Мы знаем, что у Сахаровского центра* была проблема и им не дали сделать выставку фотографий на бульваре, но мы пока никаких трудностей не испытывали. Выставка будет проходить 21 мая, откроется в день рождения Сахарова. Будет длится до 21 июня в галерее «Граунд Солянка», — сказала куратор.

* — организация признана российскими властями иностранным агентом