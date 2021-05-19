Редакция «Новой газеты» не согласна с решением суда, который оштрафовал на 200 тысяч, и будет его оспаривать

Сегодня суд оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 200 тысяч рублей за статью Татьяны Юрасовой про возможные провокации на митинге в январе. Главному редактору издания Дмитрию Муратову назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова, редакция не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

«Решение суда сегодня не было удивительным и неожиданным. Мы, кончено, не согласны с этим решением, потому что мы уже понесли наказание за этот материал в тот момент, когда Роспотребнадзор потребовал его снять. И буквально через 1,5 часа, как этот материал появился на сайте «Новой газеты», он был удален. А потом уже автоматически было возбуждено административное дело, которое было рассмотрено, а решение было вынесено сегодня. Мы считаем, что такая практика — штрафы по удаленному материалу — это система двойного наказания за одно и то же. Мы будем это обжаловать», — сказала она.

Решение вынес судебный участок мирового судьи N359 в Басманном районе Москвы.