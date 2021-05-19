Московская полиция проверяет сообщения о краже ограды на Ваганьковском кладбище

В частности, пострадали захоронения на Есенинской аллее, — рассказал источник агентства «Москва». По данным газеты «Московский комсомолец», неизвестные похитили ограду с могилы матери художника Александра Шилова. Ограждение специально изготавливали на заводе церковной утвари в Софрино. По словам самого Шилова, пропавшая часть ограды состоит из латуни и весит около 150 килограммов.