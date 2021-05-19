Производители пива и газированной воды столкнулись с нехваткой алюминиевой тары

Как рассказали газете РБК участники рынка, одной из причин является пандемия коронавируса. Из-за закрытия ресторанов спрос на алкогольные напитки в магазинах вырос, а алюминиевая банка является наиболее востребованной у потребителя, — объясняют в компаниях. Производители тары говорят, что наращивают мощности, однако, пока им приходится вносить коррективы в планы развития также по вине коронавируса.