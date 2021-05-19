Белорусские силовики опечатали квартиру главного редактора газеты «Наша Нива» Егора Мартиновича

Возле его дома дежурят микроавтобусы, — рассказали в белорусской Ассоциации журналистов. Сам Мартинович сообщил, что в квартире его нет, а силовики, которые пришли к нему, собираются взламывать дверь. Накануне милиция задержала его супругу, журналиста интернет-издания TUT.BY Адарью Гуштын. Во вторник были задержаны более десятка сотрудников портала. Сайт TUT.BY власти заблокировали.