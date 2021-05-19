В Петербурге ожидают грозу

Непогода уже накрыла Кингисеппский район Ленинградской области – там выпал крупный град, — пишет интернет-издание «Фонтанка». В самой северной столице власти закрывают центральные сады, парки и скверы. В ночь на четверг ожидается гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду.

