В Екатеринбурге скончался задержанный за нападение с ножом на людей в городском сквере

В Следственном комитете сказали агентству ТАСС, что причину смерти назовут позже, после судебно-медицинской экспертизы. Инцидент произошел в понедельник неподалеку от железнодорожного вокзала. Задержанный, по словам полицейских, зарезал трех человек. Силовикам пришлось открыть огонь, поскольку он оказал сопротивление. По предварительным данным, конфликт возник в ходе распития спиртного.

